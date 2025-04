Wieder geöffnet: „Villa Postplatz“ startet im Plauener Stadtzentrum neu durch

Ab sofort ist die Anlaufstelle im Plauener Stadtzentrum wieder geöffnet. Mit Kaffee und Kuchen feierten die Verantwortlichen am Freitag den Neustart des Projektes.

Seit dieser Woche herrscht wieder Leben in dem bunten Flachbau am Eingang der Melanchthonstraße, der „Villa Postplatz“. „Das hat hier ganz schnell die Runde gemacht, dass die Villa wieder offen ist“, sagt Corina Adler. Über ihren Tisch läuft ab sofort die Koordination von Vereinen und Partnern, die in der Villa etwas auf die Beine...