  • Wimmelbilder in 3D: Diese Plauenerin haucht historischen Gehäusen neues Leben im Mini-Format ein

Martina Ott zaubert Miniaturwelten - hier ein Künstleratelier.
Martina Ott zaubert Miniaturwelten - hier ein Künstleratelier. Bild: Ellen Liebner
Mini-Einblick in eine Künstlerwerkstatt.
Mini-Einblick in eine Künstlerwerkstatt. Bild: Ellen Liebner
Etagenweise werden die Räume mit Mobiliar und Accessoires belebt.
Etagenweise werden die Räume mit Mobiliar und Accessoires belebt. Bild: Ellen Liebner
Martina Ott nimmt auch gern Sonderwünsche entgegen. Hier ist ein Studierzimmer entstanden.
Martina Ott nimmt auch gern Sonderwünsche entgegen. Hier ist ein Studierzimmer entstanden. Bild: Sabine Schott
Dieses Diorama soll ein Symbol für die Vergänglichkeit sein. Dafür, dass die Natur sich immer wieder ihren Platz erobert.
Dieses Diorama soll ein Symbol für die Vergänglichkeit sein. Dafür, dass die Natur sich immer wieder ihren Platz erobert. Bild: Sabine Schott
Plauen
Wimmelbilder in 3D: Diese Plauenerin haucht historischen Gehäusen neues Leben im Mini-Format ein
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In den Holzkästen, die Grundlage sind für Martina Otts Dioramen, verstecken sich normalerweise Kaminuhren oder Nähmaschinen. Die Kreative schafft mit den fantasievollen Innenleben was fürs Auge.

Martina Ott hat beruflich schon auf mehreren Hochzeiten getanzt. Sie studierte zu DDR-Zeiten unter anderen Maschinenbau, war später Köchin und Küchenleiterin. Außerdem arbeitete sie mit Pferden. Doch ihre wahre Berufung hat die 67-Jährige erst gefunden, seit sie in Rente ist - seit zweieinhalb Jahren.
