Wimmelbilder in 3D: Diese Plauenerin haucht historischen Gehäusen neues Leben im Mini-Format ein

In den Holzkästen, die Grundlage sind für Martina Otts Dioramen, verstecken sich normalerweise Kaminuhren oder Nähmaschinen. Die Kreative schafft mit den fantasievollen Innenleben was fürs Auge.

Martina Ott hat beruflich schon auf mehreren Hochzeiten getanzt. Sie studierte zu DDR-Zeiten unter anderen Maschinenbau, war später Köchin und Küchenleiterin. Außerdem arbeitete sie mit Pferden. Doch ihre wahre Berufung hat die 67-Jährige erst gefunden, seit sie in Rente ist - seit zweieinhalb Jahren.