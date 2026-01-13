MENÜ
  • Windkraft-Debatte in Plauen: „Wir können doch dafür keine gesunden Bäume abholzen“

Fichtenwald im sächsischen Forst: Sollte man gesunde Bäume fällen, um Windkraftanlagen zu bauen?
Bild: Jens Uhlig
Fichtenwald im sächsischen Forst: Sollte man gesunde Bäume fällen, um Windkraftanlagen zu bauen?
Fichtenwald im sächsischen Forst: Sollte man gesunde Bäume fällen, um Windkraftanlagen zu bauen? Bild: Jens Uhlig
Plauen
Windkraft-Debatte in Plauen: „Wir können doch dafür keine gesunden Bäume abholzen“
Redakteur
Von Swen Uhlig
Das Nein des Plauener Stadtrates zu Windkraftanlagen in kommunalen Wäldern sorgt für Kritik auch an der CDU-Fraktion. Dort wehrt man sich: Mit der Brechstange werde man die Energiewende nicht schaffen.

Die Entscheidung des Plauener Stadtrates, städtische Waldflächen nicht für Windkraftprojekte freizugeben, stößt bei den Grünen im Vogtland auf Kritik. Aus deren Sicht bremst der Beschluss nicht nur den Ausbau erneuerbarer Energien, sondern verzichtet zugleich auf Einnahmen.
Mehr Artikel