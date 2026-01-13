Windkraft-Debatte in Plauen: „Wir können doch dafür keine gesunden Bäume abholzen“

Das Nein des Plauener Stadtrates zu Windkraftanlagen in kommunalen Wäldern sorgt für Kritik auch an der CDU-Fraktion. Dort wehrt man sich: Mit der Brechstange werde man die Energiewende nicht schaffen.

Die Entscheidung des Plauener Stadtrates, städtische Waldflächen nicht für Windkraftprojekte freizugeben, stößt bei den Grünen im Vogtland auf Kritik. Aus deren Sicht bremst der Beschluss nicht nur den Ausbau erneuerbarer Energien, sondern verzichtet zugleich auf Einnahmen.