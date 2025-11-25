Windkraft-Gegner wollen in Plauen demonstrieren

Plauen
Am Mittwoch tagen in Plauen Vertreter des Planungsverbandes Chemnitz. Ein Thema dort ist ein Grundsatzpapier zu Windkraftanlagen. Kritiker haben Proteste angemeldet.
Windkraft-Kritiker wollen am Mittwoch ab 15.30 Uhr vor dem Rathaus in Plauen gegen die Nutzung der Anlagen im Vogtland demonstrieren. Anlass ist die Sitzung des Planungsverbandes Region Chemnitz am Nachmittag im Plauener Rathaus. Dort soll auch der sogenannte Raumordnungsplan Wind beschlossen werden. In dem Papier geht es unter anderem um eine...
