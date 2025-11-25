Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Kritiker sehen in Windkraftanlagen wie hier in Hessen ein Problem für Natur, Tierwelt, Lebensqualität und Tourismus.
Kritiker sehen in Windkraftanlagen wie hier in Hessen ein Problem für Natur, Tierwelt, Lebensqualität und Tourismus. Bild: Boris Roessler/dpa
Kritiker sehen in Windkraftanlagen wie hier in Hessen ein Problem für Natur, Tierwelt, Lebensqualität und Tourismus.
Kritiker sehen in Windkraftanlagen wie hier in Hessen ein Problem für Natur, Tierwelt, Lebensqualität und Tourismus. Bild: Boris Roessler/dpa
Plauen
Windkraft-Gegner wollen in Plauen demonstrieren
Redakteur
Von Swen Uhlig
Am Mittwoch tagen in Plauen Vertreter des Planungsverbandes Chemnitz. Ein Thema dort ist ein Grundsatzpapier zu Windkraftanlagen. Kritiker haben Proteste angemeldet.

Windkraft-Kritiker wollen am Mittwoch ab 15.30 Uhr vor dem Rathaus in Plauen gegen die Nutzung der Anlagen im Vogtland demonstrieren. Anlass ist die Sitzung des Planungsverbandes Region Chemnitz am Nachmittag im Plauener Rathaus. Dort soll auch der sogenannte Raumordnungsplan Wind beschlossen werden. In dem Papier geht es unter anderem um eine...
