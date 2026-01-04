MENÜ
  • Winterwetter auf vogtländischen Straßen: Zwei Schwerverletzte bei Unfall

Schneeverwehungen zwischen Kürbitz und Weischlitz behinderten den Verkehr.
Schneeverwehungen zwischen Kürbitz und Weischlitz behinderten den Verkehr. Bild: Ellen Liebner
Schneeverwehungen zwischen Kürbitz und Weischlitz behinderten den Verkehr.
Schneeverwehungen zwischen Kürbitz und Weischlitz behinderten den Verkehr. Bild: Ellen Liebner
Update
Plauen
Winterwetter auf vogtländischen Straßen: Zwei Schwerverletzte bei Unfall
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Das erste Januarwochenende im Vogtland brachte Schnee und Frost. Wer auf die Straße musste, schlug sich weitestgehend tapfer. Es kam aber auch zu Unfällen.

Eisige Temperaturen und Schneefall hatten das Vogtland am ersten Wochenende des Jahres 2026 fest im Griff. Vielerorts erschwerten Schneeverwehungen den Verkehr insbesondere auf weniger befahrenen Ortsverbindungsstraßen. Zwischen Mehltheuer und dem ostthüringischen Bernsgrün blieb die Straße am Wochenende größtenteils gesperrt.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
