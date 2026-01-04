Winterwetter auf vogtländischen Straßen: Zwei Schwerverletzte bei Unfall

Plauen
Das erste Januarwochenende im Vogtland brachte Schnee und Frost. Wer auf die Straße musste, schlug sich weitestgehend tapfer. Es kam aber auch zu Unfällen.
Eisige Temperaturen und Schneefall hatten das Vogtland am ersten Wochenende des Jahres 2026 fest im Griff. Vielerorts erschwerten Schneeverwehungen den Verkehr insbesondere auf weniger befahrenen Ortsverbindungsstraßen. Zwischen Mehltheuer und dem ostthüringischen Bernsgrün blieb die Straße am Wochenende größtenteils gesperrt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.