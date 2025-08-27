Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Wir wollen überleben“: Firmenlauf in Plauen ist mit Rekordbeteiligung über die Bühne gegangen – Das sind die Bilder des Sportevents

Der Startschuss für die 13. Auflage des Plauener Firmenlaufes im Vogtlandstadion mit einer Rekordzahl von 5000 Teilnehmern. Bild: Ellen Liebner
Der Startschuss für die 13. Auflage des Plauener Firmenlaufes im Vogtlandstadion mit einer Rekordzahl von 5000 Teilnehmern. Bild: Ellen Liebner
Plauen
„Wir wollen überleben“: Firmenlauf in Plauen ist mit Rekordbeteiligung über die Bühne gegangen – Das sind die Bilder des Sportevents
Von Elisa Leimert und Jonas Patzwaldt
Am Mittwoch fand der 13. Firmenlauf am Vogtlandstadion statt. 5000 Läuferinnen und Läufer gingen an den Start. Der Erste im Ziel ist ein alter Bekannter. Bereits jetzt steht der Termin für 2026 fest.

Am Mittwoch gehörte das Vogtlandstadion in Plauen den Teilnehmern des 13. Firmenlaufs. 5000 Starter aus 331 Unternehmen nahmen teil. Punkt 17.25 Uhr gab Landrat Thomas Hennig (CDU) den Startschuss für die erste Laufgruppe. In der ersten Reihe starteten die vogtländischen Marathonläufer Kristina und Sebastian Hendel.
