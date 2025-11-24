Wird der Platz vor der Pausaer Kita nach früherem Bürgermeister Jonny Ansorge benannt?

Zwei Plätze in Pausa, der vor der Kindertagesstätte und Hort sowie der vor dem Freibad, sind bisher namenlos. Das könnte sich ändern. Zwei Vorschläge sind im Raum.

In Pausa sind zwei Plätze bisher namenlos: Dabei handelt es sich um den Bereich vor Kita und Hort sowie um das Gelände vor dem Freibad Am Butterberg. Das könnte sich ändern. Stadtrat Andreas Seidel (FWPM) unterbreitete zur jüngsten Stadtratssitzung in Pausa-Mühltroff den Vorschlag, die Plätze nach zwei verstorbenen Bürgermeistern zu... In Pausa sind zwei Plätze bisher namenlos: Dabei handelt es sich um den Bereich vor Kita und Hort sowie um das Gelände vor dem Freibad Am Butterberg. Das könnte sich ändern. Stadtrat Andreas Seidel (FWPM) unterbreitete zur jüngsten Stadtratssitzung in Pausa-Mühltroff den Vorschlag, die Plätze nach zwei verstorbenen Bürgermeistern zu...