Wirtsfamilie öffnet in Landwüst Fenster-Imbiss für Ausflügler

Noch ist das Haus an der Rohrbacher Straße 8 in Landwüst in großen Teilen eine Baustelle. Doch die Küche ist neu eingerichtet. Und deshalb sind Sylvia Baumgärtel und ihre Tochter Franziska Otto auch startklar. Am Wochenende will die Wirtsfamilie vom Gasthof Jugelsburg ihren Fenster-Imbiss in Landwüst erstmals öffnen.