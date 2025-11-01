Wo Autofahrer in Plauen in der kommenden Woche auf neue Straßensperrungen achten müssen

Der Baustellenreport der Stadt Plauen ist noch gut gefüllt. Mehrere neue Verkehrseinschränkungen kommen nächste Woche hinzu.

Auch nächste Woche gibt es in Plauen mehrere neue Verkehrseinschränkungen. Los geht es am Montag. Dann wird die Breitscheidstraße zwischen Klopstock- und Haydnstraße für die Durchfahrt gesperrt. Die Einbahnstraßenregelung entfällt. Grund hierfür ist die Installation eines Gas-Hausanschlusses. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis 14....