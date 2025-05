Wo die Stadt Plauen künftig KI einsetzen will - und Bürger das zu spüren bekommen

Künstliche Intelligenz (KI) ist auf dem Vormarsch. Jetzt kommt sie auch in der Stadtverwaltung Plauen an. Aber erst einmal sollen Bürgervertreter Geld dafür locker machen.

Für die Einführung von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Verwaltung will die Stadt Plauen ihre Haushaltssperre in dem Bereich aufheben. Zwar muss das am 20. Mai noch der Stadtrat beschließen. Dessen Zustimmung gilt nach Vorberatungen im Verwaltungs- und im Finanzausschuss jedoch als sicher.