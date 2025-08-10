Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Die Gleise auf der Neuen Elsterbrücke müssen ans bestehende Netz angeschlossen werden.
Die Gleise auf der Neuen Elsterbrücke müssen ans bestehende Netz angeschlossen werden. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Wo es in Plauen kommende Woche neue Straßenbaustellen geben wird
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Gleich drei neue Baustellen starten. Worauf sich Kraftfahrer einstellen müssen.

Der Bereich Reichenbacher-/Hofer Straße bleibt auch in der kommenden Woche ein Nadelöhr. Grund sind Gleisbauarbeiten der Plauener Straßenbahn, die am Montag an der Einmündung zur Neuen Elsterbrücke beginnen werden. Aus diesem Grund werden auf der Hofer-/Reichenbacher Straße beide Fahrtrichtungen über die stadtauswärtige Seite geführt. Bis...
Mehr Artikel