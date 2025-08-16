Wo es in Plauen kostenlos frisches Obst gibt

Die öffentlichen Streuobstwiesen der Stadt stehen jedermann zur Ernte offen.

Plauen.

Das Ernten reifer Äpfel, Birnen und Pflaumen auf den öffentlichen Streuobstwiesen in Plauen ist ausdrücklich gewünscht und erlaubt. Darauf weist die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung hin. „Wir bitten darum, dass nur haushaltsübliche Mengen abgenommen werden und sorgsam mit den Bäumen umgegangen wird“, so Carmen Kretzschmar von der lokalen Agenda. Das Ernten sei kostenfrei und bedürfe keiner Anmeldung. Einige Wiesen seien eingezäunt, da sie für Kita- und Schulprojekte oder für das Pfaffengut vorgehalten werden oder auch gerade Schafe dort grasen. Auf Nachfrage können aber auch dort kleinere Ernteaktionen organisiert werden. (mib)