Wo es kommende Woche in Plauen zu neuen Verkehrsbehinderungen kommt

In Althaselbrunn beginnen am Montag Baumpflegearbeiten. An anderer Stelle wird ein Hausanschluss installiert.

Kleinere neue Vorhaben beeinflussen nächste Woche das Verkehrsgeschehen auf Plauens Straßen. So muss ab Dienstag, 14. Oktober, die Straße Am Steinpöhl zwischen Schurigstraße und Blechschmidtweg voll gesperrt werden. Grund hierfür ist ein Hausanschluss für Strom und Glasfaser. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis zum 28. Oktober. In...