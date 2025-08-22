Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
„Jule“-Unterstützer brachten den Spielplatz an der Paul-Schneider-Straße auf Vordermann.
„Jule“-Unterstützer brachten den Spielplatz an der Paul-Schneider-Straße auf Vordermann. Bild: Dachverband Stadtmarketing/Archiv
Plauen
Wo in Plauen zum ukrainischen Nationalfeiertag gefeiert wird
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Familienkompetenzzentrums „Jule“ und ukrainische Unterstützer gestalten ein Nachmittagsprogramm.

Einen bunten Nachmittag mit Spiel, Spaß und Borschtsch-Verkostung plant das Plauener Familienkompetenzzentrum „Jule“ (Junges Leben) für Sonntag, 24. August in der Bahnhofsvorstadt. Ab 14 Uhr ist auf dem Spielplatz an der Paul-Schneider-Straße 2 ein Programm geplant, das sowohl Ukrainerinnen und Ukrainer als auch Unterstützer des Projekts...
