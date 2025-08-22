Wo in Plauen zum ukrainischen Nationalfeiertag gefeiert wird

Plauen
Das Familienkompetenzzentrums „Jule“ und ukrainische Unterstützer gestalten ein Nachmittagsprogramm.
Einen bunten Nachmittag mit Spiel, Spaß und Borschtsch-Verkostung plant das Plauener Familienkompetenzzentrum „Jule“ (Junges Leben) für Sonntag, 24. August in der Bahnhofsvorstadt. Ab 14 Uhr ist auf dem Spielplatz an der Paul-Schneider-Straße 2 ein Programm geplant, das sowohl Ukrainerinnen und Ukrainer als auch Unterstützer des Projekts...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.