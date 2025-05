Das sollte für eine Weile reichen. Der 14-jährige Leon Röder hat sich in der Plauener Festhalle mit markanten Klamotten eingedeckt. Bild: Ellen Liebner

Das sollte für eine Weile reichen. Der 14-jährige Leon Röder hat sich in der Plauener Festhalle mit markanten Klamotten eingedeckt. Bild: Ellen Liebner

Plauen 31.05.2025

Wo Klamotten kiloweise verkauft werden - Was junge Menschen am ersten Plauener Vintage-Flohmarkt so begeistert

Am Samstag fand in der Plauener Festhalle ein Flohmarkt für gebrauchte Kleidung statt. Der Andrang war riesig. Warum manche Schnäppchenjäger wegen dieser Veranstaltung das Internet links liegenlassen. Das Klamottenbündel über ihrem Arm ist bunt gemustert - und mächtig groß. „Man findet hier aber auch spannende Sachen", sagt Marie Heil. Die Frau aus Klingenthal streicht durch die Plauener Festhalle, die am Samstag mit jeder Menge Kleiderständer gefüllt ist. Ein XXL-Flohmarkt sozusagen. Vintage-Kilo-Sale heißt die Veranstaltung, die...