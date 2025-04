Wo kommende Woche in Plauen neue Straßensperrungen anstehen

Nach der Winterpause beginnen Straßenreparaturarbeiten. Zudem wird ein Wohnhaus abgerissen.

Auch in der kommenden Woche müssen sich Kraftfahrer in Plauen auf neue Verkehrseinschränkungen einstellen. So beginnen am Dienstag auf dem Schlossberg Straßenreparaturarbeiten. Aus diesem Grund muss die Julius-Fucik-Straße zwischen Rädel- und Stresemannstraße für die Durchfahrt gesperrt werden. In Höhe Einmündung Stresemannstraße wird...