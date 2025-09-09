Wöhrl und Ikea werden in Nürnberg Partner - eine Option auch für Plauen?

Plauen
Der schwedische Einrichtungskonzern eröffnet ein Geschäft in der Nürnberger Innenstadt - auf einer Fläche des fränkischen Modehauses, das auch in Plauen über einen eigenen Standort verfügt.
Ab Spätsommer wird das schwedische Einrichtungshaus Ikea eine Teilfläche des ehemaligen Kaufhof-Gebäudes in der Nürnberger Innenstadt nutzen. Das Areal wird in das vom Nürnberger Modeunternehmen Wöhrl dort geplante Mode-Outlet integriert. Wöhrl ist an 28 Standorten in Bayern, Sachsen sowie Sachsen-Anhalt vertreten - auch in Plauen gibt es...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.