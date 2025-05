Wohin am Wochenende im Vogtland? Stadtfest in Plauen, Probesitzen auf dem Stuhl des Landrates und Angebote zum Muttertag

Der 28. Plauener Frühling eröffnet den Reigen der Stadtfeste. Landratsamt und Länderbahn öffnen ihre Türen. Im Reichenbacher Neuberinhaus gibt es wieder Philharmonic Rock. Diese und weitere Ausflugstipps für das Wochenende.

Inklusionstag in Rodewisch: Unter dem Motto „Bewegen, Begegnen und Barrieren abbauen“ steht der Mobilitätstag des vogtländischen Netzwerks Inklusion am Freitag, 12 bis 17 Uhr, in Rodewisch. Angebote und Aktionen zum Ausprobieren gibt es zwischen Postplatz und Busbahnhof. Anlass für den Inklusionstag ist der europäische Protesttag zur...