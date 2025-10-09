Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Wohin an diesem Herbstferienwochenende im Vogtland: Gänsehautmomente gibt es, doch es geht nicht nur gruselig zu

Lydia Beneke ist Kriminalpsychologin und am Freitagabend in der Plauener Festhalle zu erleben.
Lydia Beneke ist Kriminalpsychologin und am Freitagabend in der Plauener Festhalle zu erleben.
Wohin an diesem Herbstferienwochenende im Vogtland: Gänsehautmomente gibt es, doch es geht nicht nur gruselig zu
Von Sabine Schott
Während im Freizeitpark Plohn die erste Halloween-Party des Jahres angesagt ist, fühlt sich Kriminalpsychologin Lydia Beneke in Plauen in Mörder ein. Und eine Ex-Prinzessin macht Musik im Malzhaus.

Blick in menschliche Abgründe: Am Freitag, 20 Uhr, erklärt Kriminalpsychologin Lydia Beneke in der Plauener Festhalle, was es mit sadistischen Mördern auf sich hat. Einer der bekanntesten Vertreter dürfte Jack the Ripper gewesen sein. Die beliebte Autorin legt ebenfalls dar, warum etwa der Roman „Shades of Grey“ keinen realistischen...
