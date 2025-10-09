Wohin an diesem Herbstferienwochenende im Vogtland: Gänsehautmomente gibt es, doch es geht nicht nur gruselig zu

Während im Freizeitpark Plohn die erste Halloween-Party des Jahres angesagt ist, fühlt sich Kriminalpsychologin Lydia Beneke in Plauen in Mörder ein. Und eine Ex-Prinzessin macht Musik im Malzhaus.

Blick in menschliche Abgründe: Am Freitag, 20 Uhr, erklärt Kriminalpsychologin Lydia Beneke in der Plauener Festhalle, was es mit sadistischen Mördern auf sich hat. Einer der bekanntesten Vertreter dürfte Jack the Ripper gewesen sein. Die beliebte Autorin legt ebenfalls dar, warum etwa der Roman „Shades of Grey" keinen realistischen...