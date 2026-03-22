Wohnen im Stadtzentrum liegt im Trend: Plauener Wohnungsbaugesellschaft reagiert mit weiteren Modernisierungen

Die Nachfrage nach modernen Familienwohnungen ist groß. Das berücksichtigt die WBG auch bei der anstehenden Sanierung am Albertplatz. Dort geht es jetzt los.

Hunderte Neuvermietungen, eine deutliche Reduzierung des Leerstandes und Investitionen in den Wohnungsbestand: „Auf 2025 können wir gut und freudig zurückblicken“, sagt Ulrich Jacob, Geschäftsführer der Plauener Wohnungsbaugesellschaft (WBG). Rund 7400 Wohnungen und 140 Gewerbeeinheiten gehören zu der städtischen Gesellschaft. Der... Hunderte Neuvermietungen, eine deutliche Reduzierung des Leerstandes und Investitionen in den Wohnungsbestand: „Auf 2025 können wir gut und freudig zurückblicken“, sagt Ulrich Jacob, Geschäftsführer der Plauener Wohnungsbaugesellschaft (WBG). Rund 7400 Wohnungen und 140 Gewerbeeinheiten gehören zu der städtischen Gesellschaft. Der...