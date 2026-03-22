Wohnen im Stadtzentrum liegt im Trend: Plauener Wohnungsbaugesellschaft reagiert mit weiteren Modernisierungen

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Ulrich Jacob steht seit rund zwei Jahren als alleiniger Geschäftsführer an der Spitze der städtischen Wohnungsbaugesellschaft (WBG).
Ulrich Jacob steht seit rund zwei Jahren als alleiniger Geschäftsführer an der Spitze der städtischen Wohnungsbaugesellschaft (WBG). Foto: Ellen Liebner
Blick auf den Albertplatz 10/11. Beide WBG-Häuser werden in den nächsten Monaten saniert.
Blick auf den Albertplatz 10/11. Beide WBG-Häuser werden in den nächsten Monaten saniert. Foto: Bernd Jubelt
Die Sanierung des zur WBG gehörenden Parkhauses an der Tischendorfstraße soll in Kürze beginnen.
Die Sanierung des zur WBG gehörenden Parkhauses an der Tischendorfstraße soll in Kürze beginnen. Foto: Bernd Jubelt
Frisch saniert sind auch diese WBG-Häuser: die Stöckigter Straße 42-50. Die Sanierung war im vergangenen Jahr abgeschlossen worden.
Frisch saniert sind auch diese WBG-Häuser: die Stöckigter Straße 42-50. Die Sanierung war im vergangenen Jahr abgeschlossen worden. Foto: Ellen Liebner
Ulrich Jacob steht seit rund zwei Jahren als alleiniger Geschäftsführer an der Spitze der städtischen Wohnungsbaugesellschaft (WBG).
Ulrich Jacob steht seit rund zwei Jahren als alleiniger Geschäftsführer an der Spitze der städtischen Wohnungsbaugesellschaft (WBG). Foto: Ellen Liebner
Blick auf den Albertplatz 10/11. Beide WBG-Häuser werden in den nächsten Monaten saniert.
Blick auf den Albertplatz 10/11. Beide WBG-Häuser werden in den nächsten Monaten saniert. Foto: Bernd Jubelt
Die Sanierung des zur WBG gehörenden Parkhauses an der Tischendorfstraße soll in Kürze beginnen.
Die Sanierung des zur WBG gehörenden Parkhauses an der Tischendorfstraße soll in Kürze beginnen. Foto: Bernd Jubelt
Frisch saniert sind auch diese WBG-Häuser: die Stöckigter Straße 42-50. Die Sanierung war im vergangenen Jahr abgeschlossen worden.
Frisch saniert sind auch diese WBG-Häuser: die Stöckigter Straße 42-50. Die Sanierung war im vergangenen Jahr abgeschlossen worden. Foto: Ellen Liebner
Plauen
Wohnen im Stadtzentrum liegt im Trend: Plauener Wohnungsbaugesellschaft reagiert mit weiteren Modernisierungen
Redakteur
Von Bernd Jubelt
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Die Nachfrage nach modernen Familienwohnungen ist groß. Das berücksichtigt die WBG auch bei der anstehenden Sanierung am Albertplatz. Dort geht es jetzt los.

Hunderte Neuvermietungen, eine deutliche Reduzierung des Leerstandes und Investitionen in den Wohnungsbestand: „Auf 2025 können wir gut und freudig zurückblicken“, sagt Ulrich Jacob, Geschäftsführer der Plauener Wohnungsbaugesellschaft (WBG). Rund 7400 Wohnungen und 140 Gewerbeeinheiten gehören zu der städtischen Gesellschaft. Der...
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