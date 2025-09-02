Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das ist das gestohlene Wohnmobil. Die Polizei bittet um Hinweise.
Das ist das gestohlene Wohnmobil. Die Polizei bittet um Hinweise. Bild: privat
Plauen
Wohnmobil in Plauener Bahnhofsvorstadt gestohlen
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Montagabend ist ein Wohnmobil in Plauen verschwunden. Der Besitzer hat es kurz vorher noch gesehen.

Am Montagabend wurde in der Plauener Bahnhofsvorstadt ein Wohnmobil entwendet. Laut der Polizeidirektion Zwickau verschwand zwischen 22 Uhr und 22.30 Uhr ein fast 40 Jahre altes beigefarbenes Peugeot-Wohnmobil mit dem Kennzeichen V-AP 23 H aus der Max-Planck-Straße Ecke Seumestraße. Der Schaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf etwa...
