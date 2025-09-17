Wohnungseinbruch in der Plauener Bahnhofsvorstadt: Das haben die Diebe mitgehen lassen

Plauen
Nach der Straftat in der Erich-Knauf-Straße in Plauen sucht die Polizei jetzt Zeugen.
Bislang unbekannte Täter sind gewaltsam in eine Wohnung an der Erich-Knauf-Straße in der Plauener Bahnhofsvorstadt eingedrungen. Sie durchsuchten die Räume und entwendeten Schmuck. Um welche Art Schmuck es sich handelte, sagt die Polizei bisher nicht. Der Gesamtwert betrage etwa 100 Euro. Zudem entstanden 150 Euro Sachschaden. Die Unbekannten...
