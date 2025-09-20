Worauf ein junger Vogtländer im Naturschutzgebiet am Rande Plauens künftig achtet

Im Naturschutzgebiet „Großer Weidenteich“ bei Plauen sorgen derzeit „Störenfriede“ für Arbeit. Und damit sind nicht die Raupenbagger gemeint, die in Kürze in der sonst unberührten Landschaft zum Einsatz kommen.

Wer in diesen Tagen am Großen Weidenteich spazieren geht, sieht die weiten Wiesen, hört Vogelgezwitscher und ahnt kaum, wie viel Arbeit dahintersteckt, dieses Naturparadies zu erhalten. Genau das ist ab sofort der Job von Martin Gläser: Der 26-jährige Vogtländer ist seit Juni neuer Sachbearbeiter für Waldökologie und Naturschutz im... Wer in diesen Tagen am Großen Weidenteich spazieren geht, sieht die weiten Wiesen, hört Vogelgezwitscher und ahnt kaum, wie viel Arbeit dahintersteckt, dieses Naturparadies zu erhalten. Genau das ist ab sofort der Job von Martin Gläser: Der 26-jährige Vogtländer ist seit Juni neuer Sachbearbeiter für Waldökologie und Naturschutz im...