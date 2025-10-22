Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Vogtland
  • Plauen
  XXL-Baustelle in der Plauener Innenstadt: Die ersten Bäume kommen in die Erde

Bild: Ellen Liebner
XXL-Baustelle in der Plauener Innenstadt: Die ersten Bäume kommen in die Erde
Von Ellen Liebner
Lange war die Grünfläche gegenüber der Sparkassen-Zentrale nur noch zu erahnen. Nun tut sich etwas auf der Fläche.

Diese Baustelle prägt die Plauener Innenstadt: Die aus mehreren Teilbauwerken bestehende Neue Elsterbrücke entsteht seit einiger Zeit neu, auch die Überdeckung von Syra und Mühlgraben wurde in diesem Zusammenhang erneuert. Für die Arbeiten mussten zahlreiche Pflanzen auf der Grünfläche zwischen Syrastraße und Komturhof weichen. Nun...
Von FP
3 min.
20:58 Uhr
3 min.
Europa sendet ein Signal der Mutlosigkeit
Meinung
EU-Gipfel in Brüssel am Donnerstag: Bei der Hilfe für die Ukraine gab es ein dickes Brett zu bohren.
Die EU ringt um eine stärkere Unterstützung der Ukraine und sucht zudem einen Weg aus der Krise. Dabei wird an vielen kleinen Schrauben gedreht – notwendig wären aber grundlegende Reformen.
FP
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
17:08 Uhr
2 min.
Ehemaliger Friedhof ist Oase für Spaziergänger: Wieder seltener Baum im Plauener Arboretum gepflanzt
Der Verein der Freunde Plauens kümmert sich darum, dass der Baumpark wächst. Nun steht dort eine Pflanze, die vor 30 Jahren entdeckt wurde.
Ellen Liebner
20:57 Uhr
2 min.
Weißes Haus: Trump will Xi nächsten Donnerstag treffen
Trump hatte Xi bereits in seiner ersten Amtszeit mehrmals getroffen. (Archivbild)
Zwischendurch war unklar, ob ein geplantes Treffen zwischen Trump und Xi in Südkorea überhaupt stattfindet. Doch zuletzt kündigte Trump an, er werde Xi treffen. Nun gibt es auch ein Datum.
09.10.2025
2 min.
Plauens Gärten: Ein Festmahl für ziehende Stare
In einem naturnahen Plauener Garten sind Stare in ihrem Element. Sie finden reichlich Beeren und Früchte. Doch was bedeutet das für ihren Abflug?
Ellen Liebner
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
