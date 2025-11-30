Zähes Ringen um Windkraft-Standorte: Wie gerecht geht es zu zwischen Vogtland, Erzgebirge, Chemnitz, Zwickau und Mittelsachsen?

Vogtland. Unter Protesten von Windrad-Gegnern hat der Planungsverband Region Chemnitz in Plauen getagt. Grund der Aufregung: Beratungen zum künftigen Raumordnungsplan Wind, der Gebiete für Windkraftanlagen festlegen soll. Was bedeuten die jüngsten Beschlüsse? Wie geht es weiter?

Raumordnungsplan Wind - was ist das und warum muss das überhaupt sein?