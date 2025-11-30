Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Zähes Ringen um Windkraft-Standorte: Wie gerecht geht es zu zwischen Vogtland, Erzgebirge, Chemnitz, Zwickau und Mittelsachsen?

Was braut sich da zusammen? Bis Anfang nächsten Jahres sollen Vorranggebiete für Windkraftanlagen ermittelt sein.
Was braut sich da zusammen? Bis Anfang nächsten Jahres sollen Vorranggebiete für Windkraftanlagen ermittelt sein. Bild: Felix Kästle/dpa
Kein seltener Anblick: Windräder in Mittelsachsen.
Kein seltener Anblick: Windräder in Mittelsachsen. Bild: Oliver Hach
Der Bürgermeister von Geyer, Dirk Trommer, ist Vorsitzender des Planungsverbandes.
Der Bürgermeister von Geyer, Dirk Trommer, ist Vorsitzender des Planungsverbandes. Bild: Ronny Küttner/Photoron
Was braut sich da zusammen? Bis Anfang nächsten Jahres sollen Vorranggebiete für Windkraftanlagen ermittelt sein.
Was braut sich da zusammen? Bis Anfang nächsten Jahres sollen Vorranggebiete für Windkraftanlagen ermittelt sein. Bild: Felix Kästle/dpa
Kein seltener Anblick: Windräder in Mittelsachsen.
Kein seltener Anblick: Windräder in Mittelsachsen. Bild: Oliver Hach
Der Bürgermeister von Geyer, Dirk Trommer, ist Vorsitzender des Planungsverbandes.
Der Bürgermeister von Geyer, Dirk Trommer, ist Vorsitzender des Planungsverbandes. Bild: Ronny Küttner/Photoron
Plauen
Zähes Ringen um Windkraft-Standorte: Wie gerecht geht es zu zwischen Vogtland, Erzgebirge, Chemnitz, Zwickau und Mittelsachsen?
Redakteur
Von Uwe Selbmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vogtland. Unter Protesten von Windrad-Gegnern hat der Planungsverband Region Chemnitz in Plauen getagt. Grund der Aufregung: Beratungen zum künftigen Raumordnungsplan Wind, der Gebiete für Windkraftanlagen festlegen soll. Was bedeuten die jüngsten Beschlüsse? Wie geht es weiter?

Raumordnungsplan Wind - was ist das und warum muss das überhaupt sein?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.11.2025
2 min.
Windkraft-Gegner wollen in Plauen demonstrieren
Kritiker sehen in Windkraftanlagen wie hier in Hessen ein Problem für Natur, Tierwelt, Lebensqualität und Tourismus.
Am Mittwoch tagen in Plauen Vertreter des Planungsverbandes Chemnitz. Ein Thema dort ist ein Grundsatzpapier zu Windkraftanlagen. Kritiker haben Proteste angemeldet.
Swen Uhlig
11:30 Uhr
2 min.
Stopp für neue Windkraftgebiete in Mittelsachsen: Wo der im Vogtland tagende Planungsverband Chemnitz jetzt eine klare Linie gezogen hat
Mittelsachsen hat das gesetzliche Windkraft-Flächenziel von 2 Prozent erreicht.
Im künftigen Raumordnungsplan Wind werden für Mittelsachsen keine neuen Windkraftflächen mehr geplant. Die Region hat das gesetzlich festgelegte Flächenziel erreicht. In Chemnitz sowie den Landkreisen Erzgebirge, Vogtland und Zwickau sieht das anders aus.
Uwe Selbmann
01.12.2025
4 min.
Deutschland und Polen: Freundschaft mit Fallstricken
Verteidigung, Wirtschaft und der Ukraine-Krieg dürften in dem Gespräch der beiden im Vordergrund stehen.
Schutz vor russischer Bedrohung, Unterstützung der Ukraine - das werden wichtige Themen der deutsch-polnischen Regierungskonsultationen sein. Es dürfte aber auch um Vergangenheitsbewältigung gehen.
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
01.12.2025
2 min.
Wück vor EM-Vergabe: Hoffe, UEFA hat aufgepasst
Hoffen auf den Zuschlag der EM 2029: Bundestrainer Wück und die deutschen Fußballerinnen.
Bundestrainer Wück wirbt vor der Vergabe der EM 2029 für Deutschland als Gastgeber. Dabei nennt er die großen Pluspunkte des deutschen Frauenfußballs.
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
Mehr Artikel