Zaun an Einkaufsmarkt in Plauen geklaut: „Da kann man sich nur wundern“

Ein aktueller Fall von Diebstahl verwundert auch die Polizei in Plauen. Jetzt suchen die Beamten Zeugen.

Ein ungewöhnlicher Fall von Diebstahl beschäftigt momentan die Polizei in Plauen. Wie ein Sprecher am Donnerstagmorgen auf Nachfrage mitteilte, entwendeten bislang unbekannte Diebe in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 19 Zaunfelder an einem Einkaufsmarkt an der Pausaer Straße in Plauen. Der Schaden wird nach Polizeiangaben auf rund 300 Euro...