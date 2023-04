ZDF will in Walpurgisnacht über "Zinnwald"-Uraufführung am Plauener Theater berichten

Ein Kamerateam für das ZDF filmte zur Uraufführung von "Zinnwald" am Vogtlandtheater in Plauen. Das streitbare Stück in der Regie von Hannes Hametner schrieb der vogtländische Autor Christian Martin. Die Premiere erlebten knapp 160 Zuschauer. Samstagabend steht das Schauspiel am Theater Plauen-Zwickau erneut ab 19.30 Uhr auf dem Programm des...