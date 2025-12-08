Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Zerstörungswut auf Plauener Schlossberg: Unbekannte randalieren auf dem Hochschulgelände

Eine von mehreren beschädigten Lampen auf dem Plauener Schlossberg.
Eine von mehreren beschädigten Lampen auf dem Plauener Schlossberg. Bild: Ellen Liebner
Eine von mehreren beschädigten Lampen auf dem Plauener Schlossberg.
Eine von mehreren beschädigten Lampen auf dem Plauener Schlossberg. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Zerstörungswut auf Plauener Schlossberg: Unbekannte randalieren auf dem Hochschulgelände
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Feld der Verwüstung: Auf dem Gelände der dualen Hochschule Sachsen in Plauen wurden mehrere Lampen zerstört. Auch andere Objekte sind dem Vandalismus zum Opfer gefallen.

Es sind Bilder, für die niemand Verständnis haben wird: Vandalen haben auf dem Plauener Schlossberg gewütet. Lampen am Gehweg sind aus der Verankerung gerissen worden. Zersprungenes Glas liegt daneben. Ein paar Meter weiter verwüsteten sie ein Hochbeet. Am Samstag fiel der Schaden den ersten Anwohnenden auf.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:00 Uhr
1 min.
Nach Rätsel um Transporter an Plauener B 92: Wo ist er hin?
Nun ist er weg. Der mysteriöse Transporter an der B 92.
Ein verlassener Transporter sorgte für Aufsehen an der vogtländischen Bundesstraße. Jetzt ist er nicht mehr zu sehen. Was passiert ist.
Jonas Patzwaldt
09:38 Uhr
4 min.
„Wahlwerbespot der AfD“, „peinlich“: So reagiert das Netz auf Bundeskanzler Friedrich Merz in der ARD-Arena
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Montagabend ARD-„Arena“.
Wer den Bundeskanzler schon immer mal etwas fragen wollte, hatte am Montagabend dazu im Ersten die Gelegenheit. Was unter anderem gefragt wurde und wie die Reaktionen im Netz ausfielen.
Patrick Hyslop
08.12.2025
3 min.
Plauener Weihnachtsmarkt: Almhütte im Lichthof des Rathauses am Montag überraschend geschlossen
Die Almhütte von Mario Martin im Lichthof des Plauener Rathauses blieb am Montag geschlossen.
Rätselraten auf dem Plauener Weihnachtsmarkt: Die Almhütte im Rathaus-Innenhof blieb am Montag dicht. Ein Aushang warf Fragen auf.
Claudia Bodenschatz
30.10.2025
1 min.
Netto-Markt in Plauen mit Pflasterstein angegriffen: Polizei sucht Täter
In der Nacht zum Donnerstag wurde der Netto auf der Plauener Moorstraße angegriffen.
Unbekannte haben vergangene Nacht den Netto Markt in Plauen beschädigt. Was passiert ist.
Jonas Patzwaldt
09:37 Uhr
2 min.
Wohnen und Essen verschlingen Großteil kleiner Einkommen
Einkommensschwache Haushalte geben besonders viel für Wohnen und Lebensmittel aus.
Für Haushalte mit wenig Geld bleibt nach Miete und Lebensmitteln kaum noch etwas übrig. Auch ein dritter Posten belastet die Haushaltskasse.
08.12.2025
3 min.
Klingt nach Gruppenrat wie zu DDR-Zeiten, ist aber etwas völlig anderes: Sachsen will Idee des Klassenrats an allen Schulen verankern
In anderen Bundesländern gibt es das Konzept des Klassenrats schon seit Jahren, im Foto zum Beispiel in Essen in Nordrhein-Westfalen. Nun will Sachsen im großen Stil nachziehen.
An Sachsens Schulen sollen die Schüler künftig sogar übers Geld mitreden dürfen. Nebenbei erfüllt der Kultusminister damit eine langjährige Forderung der Lehrer. Die Sache hat nur einen Haken.
Frank Hommel
Mehr Artikel