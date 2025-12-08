Zerstörungswut auf Plauener Schlossberg: Unbekannte randalieren auf dem Hochschulgelände

Ein Feld der Verwüstung: Auf dem Gelände der dualen Hochschule Sachsen in Plauen wurden mehrere Lampen zerstört. Auch andere Objekte sind dem Vandalismus zum Opfer gefallen.

Es sind Bilder, für die niemand Verständnis haben wird: Vandalen haben auf dem Plauener Schlossberg gewütet. Lampen am Gehweg sind aus der Verankerung gerissen worden. Zersprungenes Glas liegt daneben. Ein paar Meter weiter verwüsteten sie ein Hochbeet. Am Samstag fiel der Schaden den ersten Anwohnenden auf.