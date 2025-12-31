MENÜ
  Zerstörungswut: Bunte Holzbox mit Sandspielzeug in der Plauener Südvorstadt in Brand gesetzt

20 Kisten mit Schaufeln, Förmchen oder Eimern finden sich auf Plauens Spielplätzen.
20 Kisten mit Schaufeln, Förmchen oder Eimern finden sich auf Plauens Spielplätzen. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Plauen
Zerstörungswut: Bunte Holzbox mit Sandspielzeug in der Plauener Südvorstadt in Brand gesetzt
Von Sabine Schott
Am Dillnerplatz haben Unbekannte gezündelt. Lars Buchmann ist der Ideengeber der Spielzeugkisten. Er hat eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Nun könnte bald Ersatz kommen.

Mit Feuerwerkskörpern haben Unbekannte in der Nacht zum Montag eine der bunten Holzkisten in Brand gesetzt, die auf vielen Plauener Spielplätzen zu finden sind. Ort des Geschehens: der Dillnerplatz in der Südvorstadt. Nur noch verkohlte Reste blieben nach dem Zerstörungsakt von der Box übrig.
