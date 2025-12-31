Zerstörungswut: Bunte Holzbox mit Sandspielzeug in der Plauener Südvorstadt in Brand gesetzt

Am Dillnerplatz haben Unbekannte gezündelt. Lars Buchmann ist der Ideengeber der Spielzeugkisten. Er hat eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Nun könnte bald Ersatz kommen.

Mit Feuerwerkskörpern haben Unbekannte in der Nacht zum Montag eine der bunten Holzkisten in Brand gesetzt, die auf vielen Plauener Spielplätzen zu finden sind. Ort des Geschehens: der Dillnerplatz in der Südvorstadt. Nur noch verkohlte Reste blieben nach dem Zerstörungsakt von der Box übrig.