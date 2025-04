Zufahrt zum Wohngebiet in der Plauener Bahnhofsvorstadt ab Mittwoch geändert

Auf der Tischendorfstraße werden planmäßig Tiefbauarbeiten fortgesetzt. Was Kraftfahrer beachten müssen.

Zum wiederholten Male muss die Zufahrt zur Tischendorfstraße am Albertplatz gesperrt werden. Wie die Plauener Stadtverwaltung informiert, wird die im vorigen Jahr begonnene Erneuerung von Trinkwasserleitung, Mischwasserkanal sowie des Fernwärmekanals in diesem Bereich planmäßig fortgesetzt. Das Projekt war zwischenzeitlich in der Winterpause....