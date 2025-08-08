Zukunft in Indien? Wie dieses Unternehmen aus dem Vogtland in wirtschaftlich schwierigen Zeiten stabil bleiben will

Trotz schwieriger Märkte setzt die Firma Lehmann UMT aus Jocketa auf Diversifizierung und Nachhaltigkeit. 2024 gingen 60 Prozent der Produkte ins Ausland. Wie reagiert das Unternehmen auf Schwäche in den Absatzmärkten?

Viele Unternehmen in der Region haben mit den aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen zu kämpfen. Zollstreit mit den USA, die Krise von Volkswagen und steigende Energie- und Personalkosten. Auch Lehmann UMT, ein mittelständisches Unternehmen aus Jocketa, hat unter diesen Bedingungen zu kämpfen. Wie die Firma aber dennoch wirtschaftlich stabil...