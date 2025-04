Zurück ins Leben: Wo psychisch kranke Vogtländer Alltagsfertigkeiten trainieren können

In der Sozialtherapeutischen Wohnstätte der Paritas am Plauener Fasanenring kümmert man sich um Menschen, die Probleme haben, klarzukommen. Nicht selten hat die Gesellschaft sie bereits abgeschrieben.

Mitten in einem ruhigen Wohngebiet am Rande der Stadt mit großem Garten und unverbautem Terrassenblick ins Weite lässt es sich gut leben. Und Menschen mit chronischen psychischen Krankheiten wie schwerer Depression, Angst oder Schizophrenie wissen dies wohl besonders zu schätzen. Seit dem Jahr 2000 existiert am Fasanenring 8 in Reißig die...