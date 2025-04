Zwei Auffahrunfälle in Plauen mit hohem Sachschaden

Insgesamt vier Menschen wurden bei den Unfällen verletzt, die sich am Dienstagnachmittag binnen zweier Stunden ereignet hatten.

Zu gleich zwei Auffahrunfällen musste die Polizei am Dienstagnachmittag in Plauen ausrücken. Zunächst war ein 86-Jähriger auf der August-Bebel-Straße in Höhe Kaiserstraße auf das Auto eines 36-Jährigen aufgefahren, weil er zu spät bemerkte, dass dieser verkehrsbedingt halten musste. Durch die Wucht des Aufpralls wurden sowohl die beiden...