Zwei Autos auf Kreuzung in Plauen zusammengekracht

Beide Fahrer gaben an, sie hätten Ampelgrün gesehen.

Auf einer per Ampeln geregelten Kreuzung in Plauen sind am Sonntag, 2. Februar, zwei Autos zusammengestoßen. Das hat die Polizei berichtet. Der Unfall ist gegen 22 Uhr passiert. Die beiden Autos waren danach nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, haben die Beamten dazu noch mitgeteilt. Eine 57-jährige Frau war mit ihrem Auto der...