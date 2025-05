Zwei Autos in Plauen beim Abbiegen zusammengestoßen

Der Schaden ist mit etwa 16.000 Euro vergleichsweise hoch ausgefallen. Was zur Ursache bekannt ist.

Bei einem Verkehrsunfall am Montag, 12. Mai, sind in Plauen zwei Fahrzeuge erheblich beschädigt worden. Das hat die Polizei berichtet. Eine 52-jährige Frau war gegen 7 Uhr mit einem Peugeot auf der Straße Am Elsteranger unterwegs. Sie wollte schließlich von der Straße Am Elsteranger nach links in die Hofer Straße, die Bundesstraße 173,...