Zwei Autos nach Unfall in Plauen abschleppreif

Plauen
Die Fahrzeuge sind an der Kreuzung Gartenstraße/Moritzstraße kollidiert. Wie es dazu kam.
Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag in Plauen ist ein vergleichsweise hoher Schaden entstanden. Das wurde aus der Polizeidirektion Zwickau berichtet. Gegen Mittag hatte ein 44-jähriger Mann in einem Kia das Vorfahrtsrecht eines anderen Autofahrers missachtet, wie die Beamten schilderten. Der Unfall passierte gegen 12.30 Uhr an der Kreuzung...
