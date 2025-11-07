Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Zwei Jahre Fabrik der Fäden in Plauen: So fällt die Bilanz des Spitzenmuseums aus – und welches neue Format jetzt geplant ist

Sebastian Dressel (links) ist Chef der Plauener Museen. Er erklärt Bürgermeister Tobias Kämpf, wie jeder einzelne Faden der Deko-Wand regelmäßig nachgespannt werden muss.
Plauen
Zwei Jahre Fabrik der Fäden in Plauen: So fällt die Bilanz des Spitzenmuseums aus – und welches neue Format jetzt geplant ist
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor zwei Jahren öffnete die Erlebniswelt in der Elsteraue ihre Türen. Die Bilanz kann sich sehen lassen. Das größte Geschenk für die Macher ist die Zahl der Besucher. Sie kommen aus aller Welt.

Seitdem die Fabrik der Fäden im Weisbachschen Haus im November 2023 die Türen öffnete, strömen die Besucher in das interaktive Museum in der Elsteraue. Insgesamt hätten über 50.000 Menschen die Ausstellung sehen wollen, so Fachdirektor Sebastian Dressel anlässlich des zweiten Geburtstages der Erlebniswelt. Mit der Zahl ist der Chef der...
