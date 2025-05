Zwei Menschen bei Gewalttaten auf Plauens Straßen verletzt

Ein aggressiver Flaschenwerfer in Neundorf und ein Unbekannter, der in Haselbrunn nachts mit einem Messer unterwegs gewesen sein soll, stehen im Mittelpunkt von polizeilichen Ermittlungen. Was bislang bekannt ist.

Zwei Gewalttaten auf Plauens Straßen, die sich am Wochenende ereignet haben, beschäftigen derzeit die Polizei. Sie hat die Ermittlungen aufgenommen und am Montag über die Körperverletzungen informiert. Erster Tatort war am Samstagabend ein Spielplatz an der Querstraße in Neundorf. Dort soll gegen 20.40 Uhr ein Unbekannter zunächst zwei...