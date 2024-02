Zwei Pkw prallen in Plauen an der Neundorfer Straße zusammen

Grund für den Unfall des VW mit dem Peugeot war die plötzliche Reaktion einer Autofahrerin.

Am Mittwochmittag sind zwei Pkw an der Wildstraße in Plauen miteinander kollidiert. Doch warum ist der VW seitlich gegen einen Peugeot gestoßen? Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitgeteilt hat, befuhr eine 63-Jährige etwa um 11.55 Uhr mit ihrem Volkswagen, aus Richtung Dittrichplatz kommend, die Neundorfer Straße in Richtung...