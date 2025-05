Zwiebelsaft im Auge: Plauener Retter müssen häufiger wegen Bagatellen ausrücken - „Ein Notfall war das nicht“

Die Johanniter-Unfall-Hilfe hatte Grund zum Feiern: Vor 35 Jahren fing in Plauen alles an. Und vor 20 Jahren ging die Plauener Rettungswache an der Siegener Straße in Betrieb. Die Art der Einsätze hat sich verändert.

Ohne die Mitarbeiter der Rettungswache an der Siegener Straße in Plauen wäre die Rettung von Menschen und der Transport von Patienten im Vogtlandkreis kaum vorstellbar. Die Einrichtung stellt mittlerweile einen unverzichtbaren Teil des Rettungssystems in der Region dar. Mit 70 Mitarbeitern und zehn Fahrzeugen leisten die Johanniter in Plauen... Ohne die Mitarbeiter der Rettungswache an der Siegener Straße in Plauen wäre die Rettung von Menschen und der Transport von Patienten im Vogtlandkreis kaum vorstellbar. Die Einrichtung stellt mittlerweile einen unverzichtbaren Teil des Rettungssystems in der Region dar. Mit 70 Mitarbeitern und zehn Fahrzeugen leisten die Johanniter in Plauen...