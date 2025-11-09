Zwischen Tradition und Moderne: Musikerinnen aus Skandinavien begeistern beim Folkherbst in Plauen

Plauen
Die Formation Ordseglarna bestritt am Wochenende das fünfte Wertungskonzert im Malzhaus.
So musikalisch präsentiert sich der Norden: Josefina Paulson aus Schweden, Helene Blum aus Dänemark und Milla Viljanaa aus Finnland entführten am Samstag beim fünften Folkherbst-Wertungskonzert im Plauener Malzhaus in die Sphären nordischer Folkmusik. Eigentlich gehört zum Quartett Ordseglarna auch Julie Alapnes aus Norwegen, sie konnte...
