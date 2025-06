100 Jahre Gründelhaus in Glauchau: In der Geschichte klafft eine Lücke

Im Juni 1925 wurde Glauchaus beliebte Gaststätte eröffnet. Während sich ein bekanntes Problem wie ein roter Faden durch die 100 Jahre zieht, gibt es eine Periode, von der man wenig weiß.

Wer etwas über den Glauchauer Gründelpark wissen will, muss die ehemalige Stadtführerin Angelika Grau fragen. Sie befasst sich als Hobbyhistorikerin intensiv mit den Besonderheiten ihrer Heimatstadt, spricht mit den Leuten, recherchiert in Archiven und hält Vorträge. Ihr Jüngstes Projekt: Das Gründelhaus im gleichnamigen Park, das in diesem...