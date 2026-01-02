1001 Nacht: Musical „Aladin“ wird im Glauchauer Stadtthater aufgeführt

Glauchau
Das Theater Liberi gastiert mit dem Stück am 16. Januar. Die jahrhundertealte Geschichte um den Jungen mit der Wunderlampe wird zum modernen Musical für die ganze Familie.
Das Stadttheater in Glauchau verwandelt sich am Freitag, 16. Januar in die zauberhafte Welt aus 1001 Nacht. Das Theater Liberi inszeniert die jahrhundertealte Geschichte um den Jungen mit der Wunderlampe als modernes Musical für die ganze Familie. Eigens komponierte Musicalhits, jede Menge Spannung und ganz viel Humor verspricht der Veranstalter.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.