1001 Nacht: Musical „Aladin“ wird im Glauchauer Stadtthater aufgeführt

Das Theater Liberi gastiert mit dem Stück am 16. Januar. Die jahrhundertealte Geschichte um den Jungen mit der Wunderlampe wird zum modernen Musical für die ganze Familie.

Das Stadttheater in Glauchau verwandelt sich am Freitag, 16. Januar in die zauberhafte Welt aus 1001 Nacht. Das Theater Liberi inszeniert die jahrhundertealte Geschichte um den Jungen mit der Wunderlampe als modernes Musical für die ganze Familie. Eigens komponierte Musicalhits, jede Menge Spannung und ganz viel Humor verspricht der Veranstalter.