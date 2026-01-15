1001 Nacht auf der Bühne der Chemnitzer Stadthalle: Theater Liberi präsentiert „Aladin – das Musical“ auf

MENÜ
„Aladin – das Musical" gastiert am 18. Januar in der Stadthalle Chemnitz.
Bild: Nilz Böhme/Theater Liberi
Chemnitz
Von Galina Pönitz
Die Aufführung am Nachmittag des 18. Januar verspricht Magie, Spannung und Humor.

Chemnitz.

Die Bühne der Stadthalle Chemnitz verwandelt sich am Sonntag, 18. Januar in eine Welt voller Magie, Spannung und Humor: Ab 15 Uhr führt das Theater Liberi aus Bochum „Aladin – das Musical“ auf, das bekannte Abenteuer aus 1001 Nacht mit Aladin, Prinzessin Yasmin und dem mächtigen Dschinn. Dabei handelt es sich nach Theaterangaben um eine Eigenproduktion, bei der vom Drehbuch über die Musik bis zu handgefertigten Kostümen und dem wandelbaren Bühnenbild alles selbst erarbeitet wurde. Die Aufführung dauert zwei Stunden inklusive einer Pause von 20 Minuten Pause. Geeignet ist sie für Zuschauer ab vier Jahren. Eintrittskarten gibt es ab 26,50 Euro in den „Freie Presse“-Ticket-Shops. (gp) Foto: Nilz Böhme/Theater Liberi

