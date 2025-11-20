13 Meter hoch und 1,9 Tonnen schwer: So sieht der Weihnachtsbaum auf dem Markt in Glauchau aus

Die Tanne steht seit Donnerstag auf dem Markt. Warum sich eine Familie aus Reinholdshain vom Baum trennt und daraus noch kein Feuerholz gemacht wird.

Eine Tanne ziert als Weihnachtsbaum den Markt in Glauchau. Sie wurde am Donnerstag gegen 11.30 Uhr aufgestellt. Die Tanne, die am Montag mit Lichterketten geschmückt werden soll, ist rund 13 Meter hoch und 1,9 Tonnen schwer. Sie wurde zuvor auf einem Grundstück im Ortsteil Reinholdshain gefällt. „Der Baum ist einfach zu groß geworden. Die...