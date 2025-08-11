140-Einwohner-Dorf mit zwei Gaststätten und einem Bäcker im Landkreis Zwickau: Ein Besuch in Voigtlaide

Glauchau
Der Glauchauer Ortsteil, der 300-jähriges Bestehen feiert, erfreut sich bei Ausflüglern großer Beliebtheit. Wo die Ruhe des Rümpfwaldes und die Attraktivität des Spielplatzes sogar (etwas) die Wirtschaft ankurbeln.
Rund 140 Leute wohnen in Voigtlaide. Sie haben im kleinen Glauchauer Ortsteil etwas, wovon die Einwohner in vielen größeren Dörfern nur (noch) träumen können: zwei Gaststätten und ein Bäcker bereichern das Dorfleben und sichern einen Teil der Versorgung in Voigtlaide. „Das hängt auch mit der Tradition zusammen. Viele Leute – zum...
