Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • 140-Einwohner-Dorf mit zwei Gaststätten und einem Bäcker im Landkreis Zwickau: Ein Besuch in Voigtlaide

Antje von Bock hat – wie viele weitere Einwohner – ihren Vorgarten bereits für das Jubiläum „300 Jahre Voigtlaide“ geschmückt.
Antje von Bock hat – wie viele weitere Einwohner – ihren Vorgarten bereits für das Jubiläum „300 Jahre Voigtlaide“ geschmückt. Bild: Andreas Kretschel
Antje von Bock hat – wie viele weitere Einwohner – ihren Vorgarten bereits für das Jubiläum „300 Jahre Voigtlaide“ geschmückt.
Antje von Bock hat – wie viele weitere Einwohner – ihren Vorgarten bereits für das Jubiläum „300 Jahre Voigtlaide“ geschmückt. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
140-Einwohner-Dorf mit zwei Gaststätten und einem Bäcker im Landkreis Zwickau: Ein Besuch in Voigtlaide
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Glauchauer Ortsteil, der 300-jähriges Bestehen feiert, erfreut sich bei Ausflüglern großer Beliebtheit. Wo die Ruhe des Rümpfwaldes und die Attraktivität des Spielplatzes sogar (etwas) die Wirtschaft ankurbeln.

Rund 140 Leute wohnen in Voigtlaide. Sie haben im kleinen Glauchauer Ortsteil etwas, wovon die Einwohner in vielen größeren Dörfern nur (noch) träumen können: zwei Gaststätten und ein Bäcker bereichern das Dorfleben und sichern einen Teil der Versorgung in Voigtlaide. „Das hängt auch mit der Tradition zusammen. Viele Leute – zum...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:45 Uhr
4 min.
Der Sommer nimmt Fahrt auf: Die Party-Höhepunkte in Glauchau und Umgebung
Die Band „Rock Ambulance“ steht am Samstag in Tettau auf der Bühne. Frontmann Max Straube (am Mikrofon) sagt: „Jetzt beginnt der zweite Schwung an Open-Air-Veranstaltungen.“
Veranstaltungskalender sind mit Events für junge Leute gefüllt. Mal geht die Fete (fast) bis zum nächsten Morgen, mal gibt es Strand-Feeling und Livebands. Wo getanzt und gefeiert wird.
Holger Frenzel
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
08:00 Uhr
2 min.
Strafbares im Netz beweisen - mit Screenshots
Screenshots können als Beweismittel bei rechtswidrigen Inhalten im Netz dienen.
Bei der Masse an Inhalten im Internet findet sich oft auch Rechtswidriges. Wer dagegen vorgehen will, braucht Beweise. Die Stiftung Warentest erklärt, wie man diese richtig dokumentiert.
08.08.2025
3 min.
Große Sause in kleinem Dorf bei Glauchau: Wie wird das Jubiläum „300 Jahre Voigtlaide“ gefeiert?
Ein Ortsteil von Glauchau feiert Geburtstag: Vier Tage lang finden verschiedene Veranstaltungen anlässlich „300 Jahre Voigtlaide“ statt.
Höhepunkt der Feierlichkeiten ist ein buntes Fest am 16. August auf dem Spielplatz. Bis dahin soll noch ein Problem geklärt werden. Was Besucher wissen müssen.
Holger Frenzel
12.08.2025
3 min.
Klein-Erzgebirge: Darum sind die Stunden für die Augustusburg gezählt
Die Augustusburg ist bereits vom Schellenberg heruntergehoben worden, wartet auf ihren Abtransport. Oliver Weinhold zeigt noch einmal die Modellnummer des Objektes im Ausstellungsverzeichnis.
Nach sechs Jahrzehnten verlässt eines der legendärsten und größten Schaustücke die Miniaturwelt des Klein-Erzgebirges in Oederan. Gibt es Ersatz für das Modell vom Wahrzeichen des Erzgebirges?
Christof Heyden
08:00 Uhr
4 min.
Einer vom Bolzplatz, zwei von der Akademie: Wie ein internationales Trio zu den Fußballern des SSV Königshain-Wiederau fand
Illja Vanin, Iskander Temirtas, Kostiantyn Zhukov (v. l.) sind die drei Neuzugänge beim SSV Königshain-Wiederau.
Der Mittelsachsenligist hat in diesem Sommer drei Neuzugänge zu sich gelotst. Einen Erfolg durfte das Trio vor einigen Wochen schon in der Region bejubeln.
Robin Seidler
Mehr Artikel