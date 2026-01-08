MENÜ
  • Knutfest, Winterglühen und Co. in Glauchau und Umgebung: Wo der Glühwein nur 2 Euro kostet

Glauchau
Knutfest, Winterglühen und Co. in Glauchau und Umgebung: Wo der Glühwein nur 2 Euro kostet
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Minusgrade und Schneefall locken an die frische Luft. Das bedeutet perfekte Bedingungen für Open-Air-Aktionen. Neben dem Weihnachtsbaumverbrennen gibt es weitere Angebote von Vereinen und Gastronomen. Ein Überblick.

Winterwetter mit Minustemperaturen und Schneefall. Das Wochenende verspricht perfekte Bedingungen für einen Ausflug an der frischen Luft. Der Veranstaltungskalender in Glauchau, Meerane und Umgebung ist dabei fast ähnlich gut gefüllt wie in der Weihnachtsmarkt-Saison. Etliche Vereine und Feuerwehren organisieren Knütfeste. Dazu kommen weitere...
