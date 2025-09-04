15-Jährige aus Schönberg wird vermisst: Warum die Polizei auch in Dresden und Leipzig sucht

Die Jugendliche ist seit einer Woche aus einer Einrichtung im Ortsteil Tettau verschwunden. Die Beamten haben nun mit einer Öffentlichkeitsfahndung begonnen.

Schönberg. Die Polizei sucht mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach einer 15-jährigen Jugendlichen aus Schönberg. Sie wird seit dem 27. August vermisst.

Das Mädchen verließ am Mittwoch der vergangenen Woche eine Jugendeinrichtung an der Waldenburger Straße im Schönberger Ortsteil Tettau gegen 9 Uhr und kehrte im Laufe des Tages nicht wie vereinbart zurück. „Seitdem ist die Jugendliche unbekannten Aufenthalts“, sagt Polizeisprecherin Christina Friedrich. Sie teilt mit, dass die Beamten vermuten, dass sich die Jugendliche möglicherweise im Raum Dresden, Bautzen oder Leipzig aufhält. Friedrich: „Da Kontakte in die Regionen bestehen.“

Die Vermisste heißt Selina V. Sie ist etwa 1,65 Meter groß und hat dunkelbraune, lange Haare. Ein Foto der Vermissten hat die Polizei im Internet veröffentlicht. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Glauchau unter der Rufnummer 03763 640 entgegen. (hof)