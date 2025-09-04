Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • 15-Jährige aus Schönberg wird vermisst: Warum die Polizei auch in Dresden und Leipzig sucht

Die Polizei sucht eine 15-Jährige aus Schönberg.
Die Polizei sucht eine 15-Jährige aus Schönberg. Bild: Marijan Murat/dpa
Die Polizei sucht eine 15-Jährige aus Schönberg.
Die Polizei sucht eine 15-Jährige aus Schönberg. Bild: Marijan Murat/dpa
Glauchau
15-Jährige aus Schönberg wird vermisst: Warum die Polizei auch in Dresden und Leipzig sucht
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Jugendliche ist seit einer Woche aus einer Einrichtung im Ortsteil Tettau verschwunden. Die Beamten haben nun mit einer Öffentlichkeitsfahndung begonnen.

Schönberg.

Die Polizei sucht mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach einer 15-jährigen Jugendlichen aus Schönberg. Sie wird seit dem 27. August vermisst.

Das Mädchen verließ am Mittwoch der vergangenen Woche eine Jugendeinrichtung an der Waldenburger Straße im Schönberger Ortsteil Tettau gegen 9 Uhr und kehrte im Laufe des Tages nicht wie vereinbart zurück. „Seitdem ist die Jugendliche unbekannten Aufenthalts“, sagt Polizeisprecherin Christina Friedrich. Sie teilt mit, dass die Beamten vermuten, dass sich die Jugendliche möglicherweise im Raum Dresden, Bautzen oder Leipzig aufhält. Friedrich: „Da Kontakte in die Regionen bestehen.“

Die Vermisste heißt Selina V. Sie ist etwa 1,65 Meter groß und hat dunkelbraune, lange Haare. Ein Foto der Vermissten hat die Polizei im Internet veröffentlicht. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Glauchau unter der Rufnummer 03763 640 entgegen. (hof)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:59 Uhr
2 min.
Kölner Stadion für Nordirland-Spiel noch nicht ausverkauft
Das erste Heimspiel in der WM-Qualifikation gegen Nordirland ist noch nicht ausverkauft (Archivbild).
Für das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Nordirland in Köln sind noch Tickets erhältlich. Was Fans beim ersten Heimspiel in der WM-Saison erwartet.
28.08.2025
1 min.
Mit 3,62 Promille: Simson-Fahrer flüchtet in Oberwiera vor Polizeikontrolle
Die Polizei hat einen stark alkoholisierten Simson-Fahrer in Schönberg angehalten.
Die Beamten konnten den 17-Jährigen am Mittwochabend in Schönberg stoppen. Dem Jugendlichen droht Ärger - nicht nur aufgrund der Promille-Fahrt.
Holger Frenzel
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
05.09.2025
2 min.
Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 für eine Woche dicht
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße ist von Montag bis Freitag voll gesperrt. Der Grund sind Prüfungen an der Brücke des Premiumradwegs und eine Fahrbahnsanierung.
Erik Anke
17:47 Uhr
2 min.
Hunderte bei Christopher Street Day in Freiberg und Zittau
Unter dem Motto "Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!" haben rund 500 Menschen in Freiberg den zweiten Christopher Street Day der Stadt gefeiert.
Beim CSD in Freiberg feierten rund 500 Menschen. Eine Gegendemo hatte 90 Teilnehmer. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen verfassungswidriger Kennzeichen ein. In Zittau feierten rund 460 Menschen.
16.08.2025
1 min.
„Tettau tanzt“: 970 Besucher feiern in einem kleinen Dorf den Start ins Wochenende
Party-Alarm: 970 Besucher waren in der Nacht von Freitag zu Samstag bei „Tettau tanzt“.
Trotz des Stadtfestes in Zwickau zieht es auch viele junge Leute auf eine Dorf-Party. Welches Fazit die Macher von „Tettau tanzt“ ziehen.
Holger Frenzel
Mehr Artikel