20.000 Euro Schaden bei Küchenbrand in Meerane: Feuerwehr muss am Sonntag während der eigenen Party ausrücken

Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen an der Martin-Hochmuth-Straße im Einsatz. Im Gebäude ist eine Wohnung aktuell nicht nutzbar. Wie sich die Alarmierung auf den „Tag der offenen Tore“ ausgewirkt hat.

Mit rund 20.000 Euro wird der Sachschaden nach einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Martin-Hochmuth-Straße in Meerane beziffert. Die Wohnung, in der es gebrannt hat, ist aktuell nicht bewohnbar. Darüber informiert Polizeisprecherin Christina Friedrich.