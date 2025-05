21-Jähriger kracht mit seinem Auto auf anderen Wagen

Der Schaden beläuft sich auf etwa 6000 Euro. Was die Ursache war.

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 25. Mai, in Waldenburg wurden zwei Autos beschädigt. Das hat die Polizei berichtet. Der Auffahrunfall ist gegen 16.15 Uhr passiert. An den beiden beteiligten Fahrzeugen blieb ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 6000 Euro zurück. Eine 22-Jährige war mit ihrem Volkswagen auf der Grünfelder Straße unterwegs....